Погода в Украине. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n154082-livni-grozy-i-shkvaly-pogoda-v-ukraine-na-pashu-karta.html

Ракурс

Погода в Украине на Пасху, 2 мая, ожидается довольно сложная. Дожди, грозы и мощный ветер могут испортить украинцам праздник.

Завтра днем в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. А в большинстве районов Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ночью столбики термометров покажут от 8° тепла до 13° тепла, а днем воздух прогреется до 19−23° выше нуля по Цельсию. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 2 мая будет с дождливой только днем, а ночью без осадков. Ночью температуру воздуха прогнозируют 10−12° тепла, а воздух прогреется 20−22° выше нуля.

Погода в Харькове на Пасху будет дождливой только днем. Температуру воздуха ночью прогнозируют 11−13° с отметкой плюс, а днем обещают 20−22° тепла.

Погода в Одессе завтра будет дождливой, с грозами. Столбики термометров ночью покажут 11−13° тепла, а днем обещают 20−22° выше нуля.

Погода во Львове в воскресенье будет дождливой, обещают и грозы. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют от 8° до 10° тепла, а днем обещают 19−21° выше нуля.

Погода в Карпатах 2 мая будет дождливой в течение суток. Температура воздуха ночью от 8° тепла до 12° выше нуля, а днем 19−22° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 2 мая прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 1 мая будет дождливой, но температура воздуха днем прогнозируется по-настоящему весенняя.