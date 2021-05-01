Погода в Україні. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n154082-zlyvy-grozy-ta-shkvaly-pogoda-v-ukrayini-na-velykden-karta.html

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Погода в Україні на Великдень, 2 травня, очікується доволі складна. Дощі, грози та потужний вітер можуть зіпсувати українцям свято.

Завтра вдень у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15−20 м/с. А в більшості районів Вінницької, Хмельницької, Черкаської, Полтавської, Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 8° тепла до 13° тепла, а вдень повітря прогріється до 19−23° вище нуля за Цельсієм. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 2 травня буде з дощовою лише вдень, а вночі без опадів. Вночі температуру повітря прогнозують 10−12° тепла, а повітря прогріється 20−22° вище нуля.

Погода в Харкові на Великдень буде дощовою лише вдень. Температуру повітря вночі прогнозують 11−13° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 20−22° тепла.

Погода в Одесі завтра буде дощовою, з грозами. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−13° тепла, а вдень обіцяють 20−22° вище нуля.

Погода у Львові в неділю буде дощовою, обіцяють і грози. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують від 8° до 10° тепла, а вдень обіцяють 19−21° вище нуля.

Погода в Карпатах 2 травня буде дощовою впродовж доби. Температура повітря вночі від 8° тепла до 12° вище нуля, а вдень 19−22° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 2 травня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 1 травня буде дощовою, але температура повітря вдень прогнозується по-справжньому весняна.