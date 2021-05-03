Погода 4 мая принесет заморозки и похолодание

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Погода в Украине 4 мая принесет заморозки и похолодание. Синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы в западных, центральных и северных областях. В целом на территории страны во вторник будет без осадков, переменная облачность. Дожди на этой неделе пройдут всего несколько раз и в основном — на Западе.

Температура 4 мая будет колебаться в пределах +13−18°С выше нуля, в западных областях столбик термометра будет показывать +14−16°С, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 4 мая будет без осадков, воздух прогреется до 13−15°С. В ночь на вторник столбики термометра будут показывать 3−5°С, на поверхности почвы возможны заморозки.

Погода во Львове 4 мая будет изменчивой, днем 14−16°С выше нуля, ночью — 2−4°С.

Погода в Одессе завтра будет облачной с прояснениями, температура днем будет колебаться в пределах 15−17°С, ночью 7−9°С.

Погода в Харькове 4 мая прогнозируется без осадков, воздух прогреется до 16 °C.

Геомагнитная обстановка в Украине 4 мая ожидается спокойная. В течение дня возможны небольшие геомагнитные возмущения.