Погода 4 травня принесе заморозки і похолодання

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Погода в Україні 4 травня принесе заморозки і похолодання. Синоптики прогнозують заморозки на поверхні ґрунту у західних, центральних і північних областях. Загалом на території країни у вівторок буде без опадів, мінлива хмарність. Дощі цього тижня пройдуть всього кілька разів і переважно — на Заході.

Температура 4 травня коливатиметься у межах +13−18°С вище нуля, у західних областях стовпчик термометра показуватиме +14−16°С, повідомляє Укргідрометцентр.

Погода у Києві 4 травня буде без опадів, повітря прогріється до 13−15°С. У ніч на вівторок стовпчики термометра показуватимуть 3−5°С, на поверхні ґрунту можливі заморозки.

Погода у Львові 4 травня буде мінливою, вдень 14−16°С вище нуля, вночі 2−4°С.

Погода в Одесі завтра буде хмарною з проясненнями, температура вдень коливатиметься у межах 15−17°С, вночі 7−9°С.

Погода у Харкові 4 травня буде без опадів, повітря прогріється до 16 °C.

Геомагнітна обстановка в Україні 4 травня прогнозується спокійна. Впродовж дня можливі невеликі геомагнітні збурення.