Как увеличить алименты на ребенка — объяснение Минюста

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Ракурс

Увеличить размер алиментов на ребенка в Украине возможно после выполнения несложной процедуры. Так объяснили в Министерстве юстиции.

На официальной странице ведомства в Фейсбук отметили, что ст. 192 Семейного кодекса предусматривает возможность подачи иска получателем таких выплат, в которых он потребует изменить размер алиментов. Причиной может стать изменение материального или семейного положения, ухудшение здоровья.

Эти условия получатель алиментов на ребенка должен указать в исковом заявлении.

В заявлении указываются доказательства по улучшению материального положения плательщика алиментов, болезни ребенка, увеличению потребностей на содержание ребенка. Перечень зависит от жизненной ситуации, — сообщили в Минюсте.

В таких случаях истец освобождается от уплаты судебного сбора во всех инстанциях.

Суд учтет несколько факторов, когда будет определять новый размер алиментов. Речь идет о таких условиях:

На заседание суда получатель алиментов должен принести справки о доходах, кредитные договоры, медицинские справки, заключение о дополнительных расходах на содержание нетрудоспособных родителей. Все эти документы должны свидетельствовать об увеличении расходов, ухудшении или улучшении материального положения заявителя.

Заявляя дополнительные расходы, вы в любом случае должны их обосновать, то есть предоставить неопровержимые доказательства в их подтверждение. Доказательная база очень важна, — сообщили в министерстве.



Алименты взыскиваются однократно, с определенной периодичностью или постоянно. Размер дополнительных расходов устанавливается в фиксированной денежной сумме, но не в процентах или доле от заработка.

Обычно суды взыскивают с другого родителя половину понесенных истцом дополнительных расходов на ребенка.