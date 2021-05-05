Як збільшити аліменти на дитину — пояснення Мін'юсту

https://racurs.ua/ua/n154187-yak-zbilshyty-alimenty-na-dytynu-poyasnennya-min-ustu.html

Ракурс

Збільшити розмір аліментів на дитину в Україні можливо за виконання нескладної процедури. Так пояснили в Міністерстві юстиції.

На офіційній сторінці відомства у Фейсбук зазначили, що ст. 192 Сімейного кодексу передбачає можливість позову одержувача таких виплат, у яких він вимагає змінити розмір аліментів. Причиною може стати зміна матеріального або сімейного стану, погіршення здоров’я.

Ці умови одержувач аліментів на дитину повинен вказати у позовній заяві.

У заяві зазначаються докази щодо поліпшення матеріального стану платника аліментів, хвороби дитини, збільшення потреб на утримання дитини. Перелік залежить від життєвої ситуації, — повідомили у Мін’юсті.

У таких випадках позивач звільняється від сплати судового збору в усіх інстанціях.

Суд врахує декілька чинників, коли визначатиме новий розмір аліментів. Йдеться про:

На засідання суду одержувач аліментів повинен принести довідки про доходи, кредитні договори, медичні довідки, висновки про додаткові витрати на утримання непрацездатних батьків. Усі ці документи повинні свідчити про збільшення витрат, погіршення або покращення матеріального становища заявника.

Заявляючи додаткові витрати, ви в будь-якому випадку повинні їх обґрунтувати, тобто надати неспростовні докази на їх підтвердження. Доказова база є дуже важливою, — повідомили в міністерстві.



Аліменти стягуються одноразово, з певною періодичністю або постійно. Розмір додаткових витрат встановлюється у фіксованій грошовій сумі, але не у відсотках або частці від заробітку.

Зазвичай суди стягують з другого з батьків половину від понесених позивачем додаткових витрат на дитину.