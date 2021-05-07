Дочь судьи. Фото: Instagram

https://racurs.ua/n154329-doch-sudi-zaschischala-bastu-ot-ukrainskogo-bydla-i-zabyla-chey-krym-video.html

Ракурс

Дочь судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой высказалась об оккупации полуострова Крым и о приезде в столицу российского рэпера Басты, и тем самым оказалась в центре скандала.

Она заявила, что украинцы, которые «преследуют» Басту и пытаются рассказать ему, что Крым — украинский, это «быдло». Об этом она заявила в своем Instagram.





Я читаю в новостях, что ему показывают, рассказывают, что Крым — наш, бегают, не дают человеку отдохнуть, блин, в заведениях каких-то. Когда наше быдло украинское угомонится. То, что он артист и выступал в Крыму, вообще ничего не значит. Он (Крым — ред.) уже не наш. Смиритесь уже, — заявила она в своем видео.

Дочь судьи Анастасия Константинова заявила, что из-за этого в Украине никто из «нормальных» исполнителей уже не выступает, а Баста — один из ее самых любимых российских исполнителей. Также она заявила, что у нее вянут уши от украинской музыки.

В то же время общественный активист Михаил Жернаков заявил, что девушка является дочерью судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой. Мать девочки, в частности, принимала скандальные решения о проведении обысков у активистов Автомайдана во время Революции Достоинства.





Напомним, ранее мы сообщали, что штрафовать за распространение изображений (карт) территории Украины без временно оккупированных территорий предлагает законопроект № 5166, принятие которого 26 марта поддержал комитет по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады.

Источник: Instagram