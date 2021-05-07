Донька судді. Фото: Instagram

https://racurs.ua/ua/n154329-donka-suddi-zahyschala-bastu-vid-ukrayinskogo-bydla-ta-zabula-chyy-krym-video.html

Ракурс

Донька судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової висловилася про окупацію півострова Крим та приїзду до столиці російського репера Басти та опинилася в центрі скандалу.

Вона заявила, що українці, які «переслідують» Басту та намагаються розповісти йому, що Крим — український, це «бидло». Про це вона заявила у своєму Instagram.





Я читаю в новинах, що йому доводять, розповідають, що Крим — наш, бігають, не дають людині відпочити, блін, у закладах якихось. Якесь наше бидло українське… вгомоніться. Те, що він артист і виступав у Криму, взагалі нічого не значить. Він (Крим — ред.) уже не наш. Змиріться вже, — заявила вона у своєму відео.

Донька судді Анастасія Константінова заявила, що через це в Україну ніхто з «нормальних» виконавців уже не приїжджає, а Баста — один із її найулюбленіших російських виконавців. Також вона заявила, що в неї в’януть вуха від української музики.

Натомість громадський активіст Михайло Жернаков заявив, що дівчина є донькою судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової. Матір дівчинки, зокрема, ухвалювала скандальні рішення щодо проведення обшуків в активістів Автомайдану під час Революції Гідності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штрафувати за поширення зображень (карт) території України без тимчасово окупованих територій пропонує законопроект № 5166, ухвалення якого 26 березня підтримав комітет із питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради.

Джерело: Instagram