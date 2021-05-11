Погода на завтра. Фото: Istock

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Ракурс

Погода в Украине 12 мая ожидается преимущественно дождевая, на востоке и юге прогнозируют сильные дожди. В то же время температура воздуха днем прогнозируется по-настоящему весенняя. В Крыму температура воздуха достигнет отметки +21°.

Днем столбики термометров покажут от +14° до +25°. Ночи в эти сутки будут относительно прохладными. Ветер обещают восточный 5−10 м/ с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 12 мая будет переменно облачной, солнце будет то выглядывать, то прятаться за облаками. Ночью температура воздуха опустится до отметки + 8°, а днем температура будет держаться на уровне от +14° до +16° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается дождливая. С неба будет лить как из ведра. Температура воздуха ночью составит от +5° до +7°, а днем столбики термометра застынут на уровне +16°.

Погодные условия в Одессе ожидаются также облачные и дождливые. Воздух днем прогреется до +18°, ночью ожидается температура до +10°.

Погода во Львове завтра будет преимущественно солнечная и теплая, без осадков. Температурные показатели будут следующими: ночью +7…+9° тепла, а днем +2…+23° тепла.

Погода в Карпатах 12 мая прогнозируется теплая и солнечная. Столбики термометров в тёмное время суток покажут от +8° до +10° тепла, а днем температура достигнет +25° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка Украины 12 мая прогнозируется спокойная, магнитные бури не прогнозируются.



Напомним, ранее мы сообщали, что погода в мае будет преимущественно теплой, а во второй половине месяца в Украину придет настоящее лето. Средняя месячная температура воздуха составит 13−17° тепла, в горных районах 7−12° тепла.

Источник: Укргидрометцентр