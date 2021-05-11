Погода на завтра. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154456-speka-do-25-ta-ryasni-doschi-pogoda-na-zavtra-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 12 травня очікується переважно дощова, на сході та півдні прогнозують дощі. Натомість температура повітря вдень прогнозується по-справжньому весняна. У Криму температура повітря досягне позначки +21°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +14° до +25°. Ночі цієї доби будуть відносно прохолодними. Вітер обіцяють східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 12 травня очікується мінливо хмарною, сонце то виглядатиме з-поміж хмар, то знову ховатиметься за ними. Вночі температура повітря опуститься до позначки +8°, а вдень — триматиметься на рівні від +14° до +16° тепла.

Погода в Харкові в найближчу добу очікується дощова. З неба литиме як із відра. Температура повітря вночі складе від +5° до +7°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +16°.

Погодні умови в Одесі очікуються також хмарні та дощові. Повітря вдень прогріється до +18°, вночі очікується температура до +10°C.

Погода у Львові завтра буде переважно сонячна та тепла, без опадів. Температурні показники будуть такими: уночі +7…+9° тепла, а вдень +21…+23° тепла.

Погода в Карпатах 12 травня прогнозується тепла та сонячна. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +8° до +10° тепла, а вдень температура сягне +25° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 12 травня прогнозується спокійна, магнітні бурі не прогнозуються.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в травні буде переважно теплою, а в другій половині місяця до України прийде справжнє літо. Середня місячна температура повітря становитиме 13−17° тепла, у гірських районах 7−12° тепла.

Джерело: Укргідрометцентр