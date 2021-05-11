Фото: animalsglobe.ru

https://racurs.ua/n154458-gigantskuu-lyagushku-obnarujili-na-solomonovyh-ostrovah-foto.html

Ракурс

На Соломоновых островах нашли лягушку размером с младенца, ее вес составлял почти килограмм.

Рептилию нашел 35-летний житель одной из деревень под Хониарой, когда охотился на кабанов. Он заметил, что пара псов играет с огромной жабой Cornufer guppyi. Сельский житель признался, что никогда раньше не встречал подобных особей. Об этом сообщает Daily Star.

Она была размером с ребенка, — подчеркнул Хьюго и рассказал, что этих лягушек едят местные жители, поскольку их мясо лучше курятины. При этом поймать этих земноводных довольно сложно.

К моменту обнаружения лягушка уже была мертва, поэтому жители деревни решили ее съесть. А Хьюго надеется, что в следующий раз им попадется живая лягушка. Мужчина сделал памятную фотографию с земноводным.

Напомним, новый вид морских рептилий, проживавших в меловой период, обнаружили ученые в Марокко. Животные могли достигать 17 м в длину и были на вершине морской пищевой цепи.

Источник: Daily Star