Фото: animalsglobe.ru

https://racurs.ua/ua/n154458-gigantsku-jabu-vyyavyly-na-solomonovyh-ostrovah-foto.html

Ракурс

На Соломонових островах знайшли жабу розміром з немовля, її вага складала майже кілограм.

Рептилію знайшов 35-річний житель одного з сіл під Хоніарою, коли полював на кабанів. Він помітив, що пара псів грає з величезною жабою Cornufer guppyi. Сільський житель зізнався, що ніколи раніше не зустрічав подібних особин. Про це повідомляє Daily Star.

Вона була розміром з дитину, — підкреслив Хьюго й розповів, що цих жаб їдять місцеві жителі, оскільки їхнє м’ясо краще курятини. При цьому вполювати цих земноводних досить складно.

До моменту виявлення жаба вже була мертва, тому жителі села вирішили її з’їсти. А Хьюго надіється, що наступного разу їм попадеться жива жаба. Чоловік зробив пам’ятну фотографію з земноводним.

Нагадаємо, новий вид морських рептилій, які проживали в Крейдовий період, виявили вчені у Марокко. Тварини могли сягати 17 м у довжину і були на вершині морської харчового ланцюга.

Джерело: Daily Star