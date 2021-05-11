В мире продолжается вакцинация от коронавируса, фото: U.S. Secretary of Defense

https://racurs.ua/n154461-jitelnice-italii-sluchayno-vveli-shest-doz-vakciny-pfizer-detali.html

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Вакцинация от коронавируса в мире активно осуществляется. Одной из наиболее популярных вакцин является препарат, разработанный американской компанией Pfizer. Эта вакцина поставляется во флаконах, рассчитанных сразу на несколько доз.

В Италии в результате ошибки врача 23-летней женщине 9 мая ввели сразу шесть доз препарата Pfizer, сообщает CNN.

Инцидент произошел в городе Тоскана.

Отмечается, что врач, который осуществлял вакцинацию, случайно наполнил шприц целым флаконом вакцины, рассчитанным на шесть доз. Свою ошибку медик понял, уже когда ввел препарат.

В больнице заявили, что проводят внутреннее расследование, но похоже, что это непреднамеренная человеческая ошибка.

Пациентка, которые вкололи несколько доз вакцины, в течение 24 часов находилась под тщательным наблюдением медиков. Женщину уже выписали, однако продолжат следить за иммунной реакцией ее организма после введения такого количества вакцины.

Отмечается, что эта пациентка имела право на внеочередное введение вакцины, поскольку проходит стажировку в больнице.

В начале апреля правительство Италии приняло декрет, который делает вакцинацию обязательной для всех медицинских работников и работников аптек.

Напомним, в Украине недавно разоблачили мошенников, которые продавали фейковую вакцину Pfizer.

Источник: CNN