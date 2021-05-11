У світі триває вакцинація від коронавірусу, фото: U.S. Secretary of Defense

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Вакцинація від коронавірусу у світі активно здійснюється. Однією з найбільш популярних вакцин є препарат, розроблений американською компанією Pfizer. Ця вакцина постачається у флаконах, розрахованих відразу на кілька доз.

В Італії в результаті помилки лікаря 23-річній жінці 9 травня ввели відразу шість доз препарату Pfizer, повідомляє CNN.

Інцидент стався у місті Тоскана.

Зазначається, що лікар, який здійснював вакцинацію, випадково наповнив шприц цілим флаконом вакцини, розрахованим на шість доз. Свою помилку медик усвідомив, вже коли ввів препарат.

У лікарні заявили, що проводять внутрішнє розслідування, проте схоже, що це ненавмисна людська помилка.

Пацієнтка, які вкололи кілька доз вакцини, протягом 24 годин перебувала під ретельним наглядом медиків. Жінку вже виписали, проте продовжать стежити за імунної реакцією її організму після введення такої кількості вакцини.

Зазначається, що ця пацієнтка мала право на позачергове введення вакцини, оскільки проходить стажування у лікарні.

На початку квітня уряд Італії ухвалив декрет, який робить вакцинацію обов’язковою для всіх медичних працівників та працівників аптек.

Нагадаємо, в Україні нещодавно викрили шахраїв, які продавали фейкову вакцину Pfizer.

Джерело: CNN