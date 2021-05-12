В Ивано-Франковске из гранатомета обстреляли BMW, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n154478-bmw-iz-granatometa-podorvali-v-ivano-frankovske-foto.html

Ракурс

В Ивано-Франковске вчера, 11 мая, на улице Галицкой взорвался автомобиль BMW Х5.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 23.25. Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

По предварительным данным, в автомобиль попали выстрелом из предмета, похожего на ручной противотанковый гранатомет. Неизвестный осуществила выстрел с стороны берега реки Быстрица-Солотвинская.

Вещественные доказательства направлены на экспертизу, открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Днепре в 2019 году выстрелом из гранатомета пытались убить криминального авторитета.