В Івано-Франківську з гранатомета обстріляли BMW, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n154478-bmw-z-granatometa-pidirvaly-v-ivano-frankivsku-foto.html

Ракурс

В Івано-Франківську вчора, 11 травня, на вулиці Галицькій вибухнув автомобіль BMW Х5.

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції о 23.25. Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

За попередніми даними, в автомобіль влучили пострілом з предмета, схожого на ручний протитанковий гранатомет. Невідома особа здійснила постріл зі сторони берега річки Бистриця-Солотвинська.

Речові докази направлено на експертизу, відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою) Кримінального кодексу.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Дніпрі у 2019 році пострілом з гранатомета намагалися убити кримінального авторитета.