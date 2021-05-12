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Ракурс
В Івано-Франківську з гранатомета обстріляли BMW, фото: Нацполіція

BMW з гранатомета підірвали в Івано-Франківську (ФОТО)

12 тра 2021, 10:38
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В Івано-Франківську вчора, 11 травня, на вулиці Галицькій вибухнув автомобіль BMW Х5.

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції о 23.25. Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

За попередніми даними, в автомобіль влучили пострілом з предмета, схожого на ручний протитанковий гранатомет. Невідома особа здійснила постріл зі сторони берега річки Бистриця-Солотвинська.

Речові докази направлено на експертизу, відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою) Кримінального кодексу.

Триває досудове розслідування.


В Івано-Франківську з гранатомета обстріляли BMW, фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Дніпрі у 2019 році пострілом з гранатомета намагалися убити кримінального авторитета.

Джерело: Ракурс


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