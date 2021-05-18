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Ракурс
Новое депутатское объединение появилось в Раде

Новое депутатское объединение появилось в Раде

18 мая 2021, 16:14
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Новое депутатское объединение появилось в Верховной Раде — первый заместитель спикера украинского парламента Руслан Стефанчук 18 мая сообщил о создании межфракционного депутатского объединения «Развитие отношений Украина-Катар».

После окончания выступлений депутатов Стефанчук объявил о создании в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения «Развитие отношений Украина-Катар» и о вхождении народного депутата Антона Яценко в состав депутатской фракции «Батькивщина», — информирует во вторник пресс-служба Рады.


Напомним, парламентарии сегодня также приняли проект постановления о внесении изменений в повестку дня пятой сессии Верховной Рады девятого созыва № 4690−12. В частности, нардепы включили в повестку дня 19 законопроектов, в том числе и президентский проект закона о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров. Кроме этого, нардепы рассмотрят вопросы об усовершенствовании правовых основ деятельности Государственного бюро расследований, отдельных вопросов соцзащиты медицинских работников, пострадавших от коронавирусной болезни (COVID-19).

Источник: Ракурс


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