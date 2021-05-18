Нове депутатське об’єднання з’явилося у Раді

https://racurs.ua/ua/n154804-nove-deputatske-obiednannya-z-yavylosya-u-radi.html

Ракурс

Нове депутатське об'єднання з’явилося у Верховній Раді — перший заступник спікера українського парламенту Руслан Стефанчук 18 травня повідомив про створення міжфракційного депутатського об'єднання «Розвиток відносин Україна-Катар».

Після закінчення виступів Стефанчук оголосив про створення у Верховній Раді міжфракційного депутатського об'єднання «Розвиток відносин Україна-Катар» та про входження народного депутата Антона Яценка до складу депутатської фракції «Батьківщина», — інформує у вівторок прес-служба Ради.



Нагадаємо, парламентарі сьогодні також прийняли проект Постанови про внесення змін до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання № 4690−12. Зокрема, нардепи включили до порядку денного 19 законопроектів, зокрема президентський проект закону щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів. Окрім цього, нардепи розглянуть питання щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань, окремих питань соцзахисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19).