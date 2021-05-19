Пресс-конференция Владимира Зеленского. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n154841-press-konferenciya-zelenskogo-sostoitsya-na-aviazavode-video.html

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Нынешняя пресс-конференция президента Владимира Зеленского состоится на государственном предприятии «Антонов».

На Банковой официально подтвердили, что в четверг, 20 мая, состоится традиционная пресс-конференция Владимира Зеленского. Ее проведут ко второй годовщине его пребывания на посту президента Украины. Об этом 19 мая сообщает издание «Бабель» со ссылкой на источник.

Отмечается, что в 2021 году конструкторскому бюро «Антонов» исполняется 75 лет — его основали 31 мая 1946 года. «Укроборонпром» по случаю события уже выпустил специальный видеоролик «Антонов — легенда мировой авиации».

Как известно, 10 октября 2019 года Зеленский дал большой 14-часовой пресс-марафон на территории Kyiv Food Market. Он побил рекорд по продолжительности. С президентом за 14 часов пообщались почти 300 журналистов. Вторая пресс-конференция Зеленского состоялась 20 мая 2020 года в Мариинском дворце. Тогда глава государства говорил более трех часов.

Напомним, Комитет избирателей Украины накануне второй годовщины пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины провел анализ его публичных обещаний и выделил «ТОП-10 невыполненных обещаний».

Источник: «Бабель»