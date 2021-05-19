Прес-конференція Володимира Зеленського. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n154841-pres-konferenciya-zelenskogo-vidbudetsya-na-aviazavodi-video.html

Ракурс

Цьогорічна прес-конференція президента Володимира Зеленського відбудеться на державному підприємстві «Антонов».

На Банковій офіційно підтвердили, що у четвер, 20 травня, відбудеться традиційна прес-конференція Володимира Зеленського. Її проведуть до другої річниці його перебування на посаді президента України. Про це 19 травня повідомляє видання «Бабель» із посиланням на джерело.

Зазначається, що в 2021 році конструкторському бюро «Антонов» виповнюється 75 років — його заснували 31 травня 1946 року. «Укроборонпром» з нагоди події вже випустив спеціальний відеоролик «Антонов — легенда світової авіації».

Як відомо, 10 жовтня 2019 року Зеленський дав великий 14-годинний прес-марафон на території Kyiv Food Market. Він побив рекорд за тривалістю. З президентом за 14 годин поспілкувалися майже 300 журналістів. Друга прес-конференція Зеленського відбулася 20 травня 2020 року в Маріїнському палаці. Тоді глава держави говорив понад три години.

Нагадаємо, Комітет виборців України напередодні другої річниці перебування Володимира Зеленського на посаді президента України провів аналіз його публічних обіцянок й виокремив «ТОП 10 невиконаних обіцянок».

Джерело: «Бабель»