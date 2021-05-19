Полиция составила протоколы на харьковчанку, которая выбросила украинский паспорт. Фото: bank.gov.ua

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Харьковские правоохранители составили два протокола на гражданку Украины, которая вместе с детьми портила свои загранпаспорта и оскорбительно высказывалась об Украине.

В социальных сетях распространилось видео, как женщина с тремя детьми на камеру портят загранпаспорта. Они оскорбляли государство и бросали паспорта на землю, таким образом показывая свое неуважение к документу украинского гражданина. Об этом 19 мая сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на собственной странице в Facebook.

В видео женщина возмущалась тем, что пограничники не позволили ей вместе с детьми улететь заграницу. Гражданка жалуется на украинское законодательство, ругается, после чего вместе с детьми швыряет паспорта в траву. Оскорбления в адрес Украины озвучили и ее маленькие дети.

Геращенко отметил, что женщина не имела необходимых документов для выезда заграницу с детьми. Законодательство Украины прямо устанавливает требование наличия согласия отца детей на их выезд за пределы Украины, если они путешествуют только с матерью. Поскольку документов она не предоставила пограничникам, то ее не выпустили за границу.

За оскорбления в адрес государства и народа Украины у нас не предусмотрена ответственность. К сожалению… А вот за мелкое хулиганство и неисполнение обязанностей по нормальному воспитанию детей ответственность, пусть и небольшая, но есть, — говорится в сообщении.

Заместитель министра отметил, что 19 мая во время вылета из Харькова, правоохранители вручили женщине два протокола за мелкое хулиганство (ст. 173) и уклонение от нормального воспитания детей (ст. 184) УКУ.

По информации СМИ, в истории с паспортами были замешаны две сестры Людмила и Инна. На вторую, которая засветилась на первом видео составили протокол за мелкое хулиганство и уклонение от нормального воспитания детей. А Людмила, которая записала видео в защиту сестры, попала в базу сайта «Миротворец». А на странице мужа Людмилы в соцсети нашли фотографию ребенка рядом с флагом вымышленной Новороссии.

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