Поліція склала протоколи на харків’янку, яка викинула український паспорт. Фото: bank.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n154862-policiya-sklala-protokoly-na-harkiv-yanku-yaka-vykynula-pasport.html

Ракурс

Харківські правоохоронці склали два протоколи на громадянку України, яка разом із дітьми псувала свої закордонні паспорти та образливо висловлювалася про Україну.

У соціальних мережах поширилося відео, як жінка з трьома дітьми на камеру псують закордонні паспорти. Вони ображали державу й кидали паспорти на землю, таким чином показуючи свою неповагу до документа українського громадянина. Про це 19 травня повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на власній сторінці у Facebook.

У відео жінка обурювалася тим, що прикордонники не дозволили їй разом із дітьми полетіти закордон. Громадянка скаржиться на українське законодавство, лається, після чого разом з дітьми жбурляє паспорти у траву. Образи щодо України озвучили і її маленькі діти.

Геращенко відзначив, що жінка не мала необхідних документів для виїзду закордон із дітьми. Законодавство України прямо встановлює вимогу наявності згоди батька дітей на їх виїзд за межі України, якщо вони подорожують тільки з матір’ю. Оскільки документів вона не надала прикордонникам, то її не випустили за кордон.

За образи на адресу держави і народу України у нас не передбачено відповідальності. На жаль. А ось за дрібне хуліганство і невиконання обов’язків по нормальному вихованню дітей відповідальність, нехай і невелика, але є, — йдеться в повідомленні.

Заступник міністра відзначив, що 19 травня під час вильоту з Харкова, правоохоронці вручили жінці два протоколи за дрібне хуліганство (ст. 173) та ухилення від нормального виховання дітей (ст. 184) ККУ.

За інформацією ЗМІ, в історії з паспортами були замішані дві сестри Людмила та Інна. На другу, яка засвітилася на першому відео склали протокол за дрібне хуліганство і ухилення від нормального виховання дітей. А Людмила, яка записала відео на захист сестри, потрапила в базу сайту «Миротворець». А на сторінці чоловіка Людмили в соцмережі знайшли фотографію їхньої дитини поруч з прапором вигаданої Новоросії.

Нагадаємо, жителі окупованих територій Донецької та Луганської областей масово виїжджають на роботу в Росію. З відкриттям літнього сезону на півдні РФ жителів ОРДЛО запрошують працювати як обслуговуючий персонал.