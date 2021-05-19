В Харькове пройдут внеочередные выборы мэра, фото: Wikimapia

https://racurs.ua/n154863-vybory-mera-harkova-komu-iz-kandidatov-doveryaut-izbirateli-infografika.html

Ракурс

Выборы мэра Харькова должны досрочно состояться 31 октября 2021 года, в связи со смертью победителя прошлых выборов Геннадия Кернеса.

В настоящее время по электоральным предпочтениям жителей города лидирует секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в период с 7 по 16 мая опроса, опубликованные на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

Если бы выборы мэра Харькова состоялись бы в ближайшее время, голоса распределились бы так:

за Игоря Терехова готовы проголосовать 27,6% респондентов (36,5% среди тех, кто определился);

за Михаила Добкина — 16,3% (21,5%);

за Юлию Светличную — 11,5% (15,2%);

за Евгения Мураева — 8,9% (11,7%);

за Александра Фельдмана — 5,3% (6,9%);

за Сергея Притулу — 1,6% (2,1%);

за Олега Абрамичева — 1,0% (1,3%);

за Андрея Лесика — 0,9% (1,2%);

за Дмитрия Маринина — 0,1% (0,2%).

Среди указанных лиц жители Харькова больше всего доверяют Терехову (47,5% доверяют, 36,1% - не доверяют). У Терехова баланс доверия-недоверия составляет +11,4%. Мураеву доверяют 33,4% опрошенных, не доверяют — 24,5% (баланс составляет + 8,9%).

У других персон этот показатель значительно ниже. У Светличной баланс является нулевым, в остальных кандидатов — отрицательным.

Опрос проводился путем личного интервью с использованием планшета (computer-assisted personal interviews, CAPI), в нем приняли участие 800 респондентов.