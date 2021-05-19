У Харкові мають відбутися позачергові вибори мера, фото: Wikimapia

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Ракурс

Вибори мера Харкова мають достроково відбутися 31 жовтня 2021 року, у зв’язку зі смертю переможця минулих виборів Геннадія Кернеса.

Наразі за електоральними вподобаннями жителів міста лідирує секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Про це свідчать результати проведеного у період з 7 до 16 травня опитування, опубліковані на сайті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Якби вибори міського голови Харкова відбулися б найближчим часом, голоси розподілилися б так:

за Ігоря Терехова готові проголосувати 27,6% респондентів (36,5% серед тих, хто визначився);

за Михайла Добкіна — 16,3% (21,5%);

за Юлію Світличну — 11,5% (15,2%);

за Євгенія Мураєва — 8,9% (11,7%);

за Олександра Фельдмана — 5,3% (6,9%);

за Сергія Притулу — 1,6% (2,1%);

за Олега Абрамичева — 1,0% (1,3%);

за Андрія Лесика — 0,9% (1,2%);

за Дмитра Марініна — 0,1% (0,2%).

Серед вказаних осіб жителі Харкова найбільше довіряють Терехову (47,5% довіряють, 36,1% - не довіряють). У Терехова баланс довіри-недовіри становить +11,4%. Мураєву довіряють 33,4% опитаних, не довіряють — 24,5% (баланс становить +8,9%).

В інших персон цей показник є значно нижчим. У Світличної баланс є нульовим, у решти кандидатів — від'ємним.

Опитування проводилося шляхом особистого інтерв’ю з використанням планшета (computer-assisted personal interviews, CAPI), в ньому взяли участь 800 респондентів.