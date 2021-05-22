Кабмин переименовал Министерство развития экономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства стало Министерством экономики, фото: «Обозреватель»

https://racurs.ua/n154999-kabmin-pereimenoval-ministerstvo-razvitiya-ekonomiki.html

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Кабинет министров переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Новое название этого ведомства — Министерство экономики. Об этом говорится в постановлении правительства № 504 от 21 мая, опубликованном на сайте Кабмина.

Министерству экономики в месячный срок в установленном порядке подать на рассмотрение Кабинета министров Украины предложения о внесении в акты законодательства изменений, вытекающих из настоящего постановления, — указано в постановлении.



Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства появилось в Украине в сентябре 2019 года в результате решения Кабмина под руководством тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука о переименовании Министерства экономического развития и торговли.

Напомним, Верховная Рада недавно уволила с должности министра экономики Игоря Петрашко. Новым министром стал Алексей Любченко, который до этого был главой Государственной налоговой службы. Любченко также получил должность первого вице-премьер-министра.