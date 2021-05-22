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Ракурс
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства стало Міністерством економіки, фото: «Обозреватель»

Кабмін перейменував Міністерство розвитку економіки

22 тра 2021, 08:20
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Кабінет міністрів перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Нова назва цього відомства — Міністерство економіки. Про це йдеться у постанові уряду № 504 від 21 травня, опублікованій на сайті Кабміну.

Міністерству економіки у місячний строк подати в установленому порядку на розгляд Кабінету міністрів України пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають із цієї постанови, — зазначається в постанові.


Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства з’явилося в Україні у вересні 2019 року в результаті рішення Кабміну під керівництвом тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука про перейменування Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Нагадаємо, Верховна Рада нещодавно звільнила з посади міністра економіки Ігоря Петрашка. Новим міністром став Олексій Любченко, який до цього був головою Державної податкової служби. Любченко також отримав посаду першого віце-прем'єр-міністра.

Джерело: Ракурс


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