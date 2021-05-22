Российский истребитель Су-30СМ. Фото:

https://racurs.ua/n155016-chrezvychaynoe-proisshestvie-proizoshlo-na-aerodrome-v-okkupirovannom-krymu-detali.html

Ракурс

Чрезвычайное происшествие произошло 22 мая на военном аэродроме в Саках в оккупированном Крыму.

Инцидент произошел с двумя летчиками Военно-воздушных сил Российской Федерации. Оккупантам пришлось срочно катапультироваться с истребителя Су-30СМ. Сам боевой самолет на тот момент находился на земле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах

Пилоты остались живы. Причину ЧП на аэродроме силовики не раскрывают.

Как известно, в Саках российские оккупанты разместили учебно-тренировочный комплекс «Нитка». Здесь обучают пилотов палубной авиации РФ. Аэродромом распоряжается Министерство обороны России. С 2014 года там дислоцируется российский 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк.

Напомним, в России на в ходе учений у Мурманска во время отработки беспарашутного десантирования на корабль разбились два бойца специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. Военные сорвались с троса, по которому спускались с вертолета, и упали с большой высоты на палубу корабля.

Источник: ТАСС