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Российский истребитель Су-30СМ. Фото:

Чрезвычайное происшествие произошло на аэродроме в оккупированном Крыму — детали

22 мая 2021, 18:24
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Чрезвычайное происшествие произошло 22 мая на военном аэродроме в Саках в оккупированном Крыму.

Инцидент произошел с двумя летчиками Военно-воздушных сил Российской Федерации. Оккупантам пришлось срочно катапультироваться с истребителя Су-30СМ. Сам боевой самолет на тот момент находился на земле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах

Пилоты остались живы. Причину ЧП на аэродроме силовики не раскрывают.

Как известно, в Саках российские оккупанты разместили учебно-тренировочный комплекс «Нитка». Здесь обучают пилотов палубной авиации РФ. Аэродромом распоряжается Министерство обороны России. С 2014 года там дислоцируется российский 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк.


Напомним, в России на в ходе учений у Мурманска во время отработки беспарашутного десантирования на корабль разбились два бойца специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. Военные сорвались с троса, по которому спускались с вертолета, и упали с большой высоты на палубу корабля.

Источник: ТАСС

Источник: Ракурс


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