Чрезвычайное происшествие произошло на аэродроме в оккупированном Крыму — деталиhttps://racurs.ua/n155016-chrezvychaynoe-proisshestvie-proizoshlo-na-aerodrome-v-okkupirovannom-krymu-detali.htmlРакурс
Чрезвычайное происшествие произошло 22 мая на военном аэродроме в Саках в оккупированном Крыму.
Инцидент произошел с двумя летчиками Военно-воздушных сил Российской Федерации. Оккупантам пришлось срочно катапультироваться с истребителя Су-30СМ. Сам боевой самолет на тот момент находился на земле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах
Пилоты остались живы. Причину ЧП на аэродроме силовики не раскрывают.
Как известно, в Саках российские оккупанты разместили учебно-тренировочный комплекс «Нитка». Здесь обучают пилотов палубной авиации РФ. Аэродромом распоряжается Министерство обороны России. С 2014 года там дислоцируется российский 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк.
Напомним, в России на в ходе учений у Мурманска во время отработки беспарашутного десантирования на корабль разбились два бойца специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. Военные сорвались с троса, по которому спускались с вертолета, и упали с большой высоты на палубу корабля.
Источник: ТАСС