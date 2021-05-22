Російський винищувач Су-30СМ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n155016-nadzvychayna-podiya-stalasya-na-aerodromi-v-okupovanomu-krymu-detali.html

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Надзвичайна подія сталася 22 травня на військовому аеродромі в Саках в окупованому Криму.

Інцидент трапився з двома льотчиками Військово-повітряних сил Російської Федерації. Окупантам довелося терміново катапультувалися з винищувача Су-30СМ. Сам бойовий літак на той момент перебував на землі. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на власне джерело в російських силових структурах

Пілоти залишилися живі. Причину надзвичайної події на аеродромі силовики не розкривають.

Як відомо, у Саках російські окупанти розмістили навчально-тренувальний комплекс «Нитка». Тут навчають пілотів палубної авіації РФ. Аеродромом розпоряджається Міністерство оборони Росії. З 2014 року там дислокується російський 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк.

Нагадаємо, у Росії на в ході навчань біля Мурманська під час відпрацювання безпарашутного десантування на корабель розбилися двоє бійців Спеціального загону швидкого реагування (СОБР) Росгвардії. Військові зірвалися з троса, по якому спускалися з вертольота, і впали з великої висоти на палубу корабля.

Джерело: ТАСС