Рекордное количество контрабандного оружия из Украины обнаружили в Румынии

Контрабанду оружия разоблачили румынские пограничники. Фото: lb.ua

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Украинский грузовик с контрабандным оружием задержали в Румынии.

Румынские пограничники остановили грузовик, который ехал из Украины, для проверки. Оказалось, что грузовик перевозил 143 ящика с оружием. Это были 2 тыс. 850 новых пистолетов с патронами. Об этом 27 мая заявил министр внутренних дел Румынии Лючиан Боде, сообщает HotNews.ro.

По его словам, контрабанда была спрятана в грузовике с мебелью, которой управлял гражданин Украины. Также Боде заявил о том, что это «рекордный захват» контрабандного оружия.

Напомним, военные США задержали в Аравийском море судно, перевозившее крупную партию российского и китайского оружия. Борт не имел опознавательных знаков, но на судне обнаружили российские противотанковые ракеты, а также китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы.

Источник: HotNews. ro