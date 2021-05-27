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Ракурс
Контрабанду зброї викрили румунські прикордонники. Фото: lb.ua

Рекордну кількість контрабандної зброї з України виявили в Румунії

27 тра 2021, 16:34
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Українську вантажівку з контрабандною зброєю затримали в Румунії.

Румунські прикордонники зупинили вантажівку, яка їхала з України, для перевірки. Виявилося, що вантажівка перевозила 143 ящики зі зброєю. Це були 2 тис. 850 нових пістолетів з патронами. Про це 27 травня заявив міністр внутрішніх справ Румунії Лючіан Боде, повідомляє HotNews.ro.

За його словами, контрабанда була захована у вантажівці з меблями, якою керував громадянин України. Також Боде заявив про те, що це «рекордне захоплення» контрабандної зброї.

Вилучена з вантажівки зброя. Фото: hotnews.ro


Нагадаємо, військові США затримали в Аравійському морі судно, яке перевозило велику партію російської та китайської зброї. Борт не мав розпізнавальних знаків, але на судні виявили російські протитанкові ракети, а також китайські штурмові гвинтівки, кулемети і гранатомети.

Джерело: HotNews. ro

Джерело: Ракурс


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