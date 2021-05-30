Пьяный таксист сбил и «возил» парня на капоте в Киеве

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Ракурс

Водитель такси в Святошинском районе сбил и «возил» парня на капоте. Инцидент начался с замечания из-за вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП произошло на бульваре Вернадского. Водитель автомобиля Skoda Fabia едва стоял на ногах, когда на место приехала полиция, пишут «Стражи Эспрессо».

Известно, что другой водитель увидел впереди Skoda Fabia, которую шатало из стороны в сторону. Он догнал и остановил транспортное средство, чтобы проверить, все ли в порядке с водителем. Как рассказал пострадавший, от таксиста пахло алкоголем, он вел себя неадекватно. Впоследствии он сбил парня (от удара лобовое стекло такси треснуло) и проехал с ним на капоте 500−600 м.

Далее водитель такси остановился, выбежал из авто и начал убегать, однако его поймали прохожие, которые бросились на помощь.

Водитель прошел алкотест, который показал 1, 47 промилле алкоголя. На место вызвали следственно-оперативную группу, автомобиль забрали на штрафплощадку.