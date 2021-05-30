П’яний таксист збив і “возив” хлопця на капоті у Києві

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Ракурс

Водій таксі у Святошинському районі збив і «возив» хлопця на капоті. Інцидент почався із зауваження через кермування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

ДТП трапилася на бульварі Вернадського. Водій автомобіля Skoda Fabia ледве стояв на ногах, коли на місце приїхала поліція, пишуть «Вартові Еспресо».

Відомо, що інший водій побачив попереду Skoda Fabia, яку хитало з боку у бік. Він наздогнав та зупинив транспортний засіб, щоб перевірити, чи з водієм все гаразд. Як розповів потерпілий, від таксиста тхнуло алкоголем, він поводився неадекватно. Згодом він збив хлопця (від удару лобове скло таксі потрощилося) і проїхав з ним на капоті 500−600 м.

Далі водій таксі зупинився, вибіг з авто та почав втікати, проте його спіймати перехожі, які кинулися на допомогу.

Водій пройшов алкотест, який показав 1, 47 проміле алкоголю. На місце викликали слідчо-оперативну групу, автомобіль забрали на штрафмайданчик.