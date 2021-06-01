На Банковой рассказали о национальном авиамонстре

Самолет. Фото: УНН

https://racurs.ua/n155456-na-bankovoy-rasskazali-o-nacionalnom-aviamonstre.html

Ракурс

Украинская государственная авиакомпания может появиться в Украине уже в этом году — новый «авиамонстр» будет обеспечивать как региональное, так и международное сообщение.

На региональные и ближние направления выйдут самолеты Ан-148, а для дальнего сообщения привлекут Boeing или Airbus. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью для «Интерфакс-Украина».

Расчеты показывают, что государственная авиакомпания будет прибыльной, поэтому дотации на нее не предусмотрены. В Украине планируют получить увеличенную прибыль из-за прекращения воздушного транзита через Беларусь.

Также Тимошенко рассказал, что государственный авиамонстр сможет обеспечивать возврат граждан Украины домой в случаях, когда те не могут покинуть другую страну. Переговоры о создании государственной авиакомпании уже ведутся и с украинскими специалистами, и с зарубежными представителями отрасли.

В рамках программы «Большое строительство» продолжится также развитие сети региональных авиахабов. За несколько лет в небольших украинских городах должны появиться 16 аэропортов. Также планируется создание государственного авиаперевозчика, парк самолетов которого будет взят в лизинг.

К 2025 году рынок внутренних авиаперевозок должен вырасти до 4 млн пассажиров в год и до 5 тыс. тонн грузов. Перелеты внутри страны должны стать доступными для украинцев, а дорога от дома до аэропорта — занимать минимум времени. Кроме того, украинцы должны получить возможность летать из небольших региональных аэропортов за границу, — заявил Тимошенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский 22 февраля в ходе своего выступления на форуме в Киеве «Украина-30: Инфраструктура» отчитался о результатах проекта «Большая стройка», а также назвал цели на 2021 год, в частности в авиационной отрасли.



Источник: Интерфакс-Украина