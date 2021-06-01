На Банковій розповіли про національного авіамонстра

Літак. Фото: УНН

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Українська державна авіакомпанія може з’явитися в Україні вже цьогоріч — новий «авіамонстр» буде забезпечувати як регіональне, так і міжнародне сполучення.

На регіональні та ближні напрямки вийдуть літаки Ан-148, а для дальнього сполучення залучать Boeing або Airbus. Про це розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв’ю для «Інтерфакс-Україна».

Розрахунки показують, що державна авіакомпанія має бути прибутковою, тому дотації на неї не передбачені. В Україні планують отримати збільшений прибуток через припинення повітряного транзиту через Білорусь.

Також Тимошенко розповів, що державний авіамонстр зможе забезпечувати повернення громадян України додому у випадках, коли ті не можуть покинути іншу країну. Переговори про створення державної авіакомпанії вже ведуться і з українськими фахівцями, і з закордонними представниками галузі.

У межах програми «Велике будівництво» продовжиться також розбудова мережі регіональних авіахабів. За кілька років у невеликих українських містах мають додатково з’явитися 16 аеропортів. Також передбачено створення державного авіаперевізника, парк літаків якого буде сформований на умовах лізингу.

До 2025 року ринок внутрішніх авіаперевезень має зрости до 4 млн пасажирів на рік і до 5 тис. тонн вантажів. Перельоти в межах країни повинні стати доступними для українців, а дорога від дому до аеропорту — займати мінімум часу. Крім того, українці мають отримати можливість літати з невеликих регіональних аеропортів за кордон, — заявив Тимошенко.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський 22 лютого під час свого виступу на форумі в Києві «Україна-30: Інфраструктура» звітував про результати проекту «Велике будівництво», а також назвав цілі на 2021 рік, зокрема в авіаційні галузі.

Джерело: Інтерфакс-Україна