Военные учения США и Украины. Фото: 5 канал

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Внеочередное заседание Верховной Рады инициировали народные депутаты.

На этом заседании парламент рассмотрит обращение к Конгрессу относительно предоставления Украине статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA). Для созыва внеочередной сессии уже собрали необходимые 150 подписей. Об этом 15 июня сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в Telegram.

Собрали необходимое количество подписей для созыва внеочередного заседания Рады по рассмотрению проекта постановления об обращении к Конгрессу относительно предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО, — говорится в сообщении.

Нардеп отметил, что статус основного союзника не мешает Украине вступить в Североатлантический альянс. Гончаренко уверен, что поддержав это обращение ВРУ даст важный сигнал для России и мира о выборе Украины.

Напомним, президент США Джо Байден 14 июня заявил, что военные действия на территории Украины не являются препятствием для вступления нашего государства в НАТО. По словам американского лидера, Украине следует прежде всего избавиться от коррупции, а также отвечать другим требованиям, которые предъявляются для кандидатов на членство в НАТО. Американский лидер заверил, что США сделают все возможное, чтобы помочь Украине продолжить противостоять прямой российской агрессии.