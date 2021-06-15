Військові навчання США та України. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n156126-kyyiv-prosytyme-u-ssha-status-osoblyvogo-souznyka-nardepiv-zberut-pozachergovo.html

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Позачергове засідання Верховної Ради ініціювали народні депутати.

На цьому засіданні парламент розгляне звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA). Для скликання позачергової сесії вже зібрали необхідні 150 підписів. Про це 15 червня повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко в Telegram.

Зібрали необхідну кількість підписів для скликання позачергового засідання Ради щодо розгляду проекту Постанови про звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО, — йдеться в повідомленні.

Нардеп відзначив, що статус основного союзника не заважає Україні вступити до Північноатлантичного альянсу. Гончаренко упевнений, що підтримавши це звернення ВРУ дасть важливий сигнал для Росії та світу про вибір України.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 14 червня заявив, що військові дії на території України не є перешкодою для вступу нашої держави до НАТО. За словами американського лідера, Україні слід передусім позбавитися корупції, а також відповідати іншим вимогам, які пред’являються для кандидатів на членство у НАТО. Американський лідер запевнив, що США зроблять все можливе, щоб допомогти Україні продовжити протистояти прямій російській агресії.