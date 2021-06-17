На фоне смягчения карантина число COVID-больных растет три дня подряд

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Коронавирусом в Украине за сутки заболели более тысячи человек. 17 июня медики сообщили о 1 тыс. 188 новых новых COVID-случаев.

Больше всего заражений зафиксировали в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.

Пресс-служба Минздрава сообщила, что в больницу попал с коронавирусом 601 пациент, умерли 55 человек.

Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.

За все время пандемии в Украине уже заболело 2 млн 227 тыс. человек, умерли от осложнений 51 тыс. 902.

76 тыс. 538 человек привито против COVID-19 16 июня. Одну дозу получили 50 тыс. 818 человек полностью иммунизированы 25 тыс. 720.

По состоянию на 15 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 702 тыс. 205 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 594 тыс. 83 граждан, получили две дозы 313 тыс. 604 человека. Всего проведено 1 млн 907 тыс. 685 прививок.

Напомним, что с 17 июня в Украине действуют новые карантинные нормы, а на всей территории Украины установлен «зеленый» уровень эпидемической опасности.