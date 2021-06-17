На тлі пом’якшення карантину три дні поспіль зростає кількість COVID-хворих

https://racurs.ua/ua/n156244-na-tli-pom-yakshennya-karantynu-try-dni-pospil-zrostaie-kilkist-covid-hvoryh.html

Ракурс

Коронавірусом в Україні за добу захворіли більше тисячі людей. 17 червня медики повідомили про 1 тис. 188 нових нових COVID-випадків.

Найбільше заражень зафіксували в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.

Прес-служба МОЗ повідомила, що в лікарні потрапив з коронавірусом 601 пацієнт, померли 55 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.

За весь час пандемії в Україні вже захворіло 2 млн 227 тис. осіб, померли від ускладнень 51 тис. 902 людини.

76 тис. 538 людей щеплено проти COVID-19 16 червня. Одну дозу отримали 50 тис. 818 людей, повністю імунізовані 25 тис. 720 людей.

Станом на 15 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 702 тис. 205 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 млн 594 тис. 083 осіб, отримали дві дози 313 тис. 604 особи. Загалом проведено 1 млн 907 тис. щеплень.

Нагадаємо, що з 17 червня в Україні діють нові карантинні норми, а на всій території України встановлений «зелений» рівень епідемічної небезпеки.