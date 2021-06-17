Судейская реформа в повестке дня Совета (ТРАНСЛЯЦИЯ)

https://racurs.ua/n156247-sudeyskaya-reforma-v-povestke-dnya-rady-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада 17 июня рассмотрит один из важнейших законопроектов о судебной реформе.

Общественные организации призывают парламент не принимать законопроект № 3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей в нынешнем варианте, поскольку отбор на вакантные должности более 2 тыс. и проверка еще около 2 тыс. действующих судей по всей Украине окажется под руководством нереформированного Высшего совета правосудия.

В марте 2021 года парламент принял в первом чтении этот законопроект о правилах формирования ВККС. На согласительном совете Рады 31 мая председатель профильного комитета Андрей Костин заявил, что законопроект № 3711-д «готов к голосованию в зале».

В начале заседания нардепы планируют продолжить рассмотрение поправок к проекту Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания».

Сегодня парламент планирует во втором чтении также выделить дополнительные 600 млн грн на обеспечение деятельности судов (№ 5304).

В первом чтении запланированы к рассмотрению законопроекта, среди которых: