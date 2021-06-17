Суддівська реформа у порядку денному Ради (ТРАНСЛЯЦІЯ)

https://racurs.ua/ua/n156247-suddivska-reforma-u-poryadku-dennomu-rady-translyaciya.html

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Верховна Рада 17 червня розгляне один з найважливіших законопроектів про судову реформу.

Громадські організації закликають парламент не ухвалювати законопроект № 3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів у нинішньому варіанті, оскільки добір на вакантні посади понад 2 тис. та перевірка ще близько 2 тис. діючих суддів по всій Україні опиниться під керівництвом нереформованої Вищої ради правосуддя.

У березні 2021 року парламент ухвалив у першому читанні цей законопроект про правила формування ВККС. На погоджувальній раді 31 травня голова профільного комітету Андрій Костін заявив, що законопроект № 3711-д «готовий до голосування в залі».

На початку засідання нардепи планують продовжити розгляд поправок до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення».

Сьогодні парламент планує у другому читанні також виділити додаткові 600 млн грн на забезпечення діяльності судів (№ 5304).

У першому читанні заплановані до розгляду законопроекти, серед яких: