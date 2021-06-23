Украина ждет развязки Евро 2020 — шансы команды Шевченко на плей-офф

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Евро-2020 продолжается и сборная Украины все еще имеет шансы выйти в плей-офф Евро-2020.

23 июня заканчивается групповой этап Чемпионата Европы по футболу. Одно из условий продолжения участия Украины на Евро 2020 — в группе Е Швеция должна не проиграть Польше.

Сейчас сборная Украины остается в своем расположении в Бухаресте, следя за развитием событий в других группах. Чтобы Украина попала в плей-офф, нужен один из этих вариантов:

победа Словакии над Испанией с любым счетом и непроигрыш Швеции Польши; победа Испании над Словакией со счетами 1:0, 2:1, 3:2 (любая с разницей в два мяча и более) и непроигрыш Швеции.

Есть шансы на проход Украины дальше и в зависимости от результатов заключительных матчей в группе F. Чтобы Украина попасть в плей-офф, нужен один из этих вариантов:

победа Франции над Португалией с разницей в 3 гола и больше и непроигрыш Германии Венгрии; победа Венгрии над Германией с разницей в 2 гола и больше и любая победа Франции.

Если сработает хотя бы один из этих вариантов, то сборная Украины выходит в плей-офф, потому опередит в рейтинге третьих команд в группах сразу две сборные — Финляндию и кого-то из группы E или группы F.

Национальная сборная попала в затруднительное положение после проигрыша Австрии 0:1 в заключительном матче группового этапа. Украина заняла в группе третье место и набрала три очка в трех матчах.

22 июня Хорватия выиграла у Шотландии 3:1, а Чехия уступила Англии 0:1. Хорватия не только вышла в плей-офф, но и сделала это со второго места. Чехия в параллельном матче с минимальным счетом уступила Англии, но также попала в 1/8 финала с набранными 4 очками в группе.