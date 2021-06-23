Україна чекає на розв’язку – які шанси команди Шевченка на плей-офф

https://racurs.ua/ua/n156493-ukrayina-chekaie-na-rozv-yazku-yaki-shansy-komandy-shevchenka-na-pley-off.html

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Євро-2020 триває і збірна України все ще має шанси вийти в плей-офф Євро-2020.

23 червня закінчується груповий етап Чемпіонату Європи з футболу. Одна з умов продовження участі України на Євро 2020 — в групі Е Швеція повинна не програти Польщі.

Наразі збірна України залишається у своєму розташуванні в Бухаресті, стежачи за розвитком подій в інших групах. Щоб Україні потрапити в плей-офф, треба один з цих варіантів:

перемога Словаччини над Іспанією з будь-яким рахунком та непрограш Швеції Польщі;

перемога Іспанії над Словаччиною з рахунками 1:0, 2:1, 3:2 (і будь-яка з різницею в два м’ячі та більше) та непрограш Швеції.

Є шанси на прохід України далі і залежно від результатів заключних матчів у групі F. Щоб Україні потрапити в плей-офф, треба один з цих варіантів:

перемога Франції над Португалією з різницею в 3 голи і більше та непрограш Німеччини Угорщині;

перемога Угорщини над Німеччиною з різницею в 2 голи і більше та будь-яка перемога Франції.

Якщо спрацює хоча б один з цих варіантів, то збірна України виходить у плей-офф, бо випередить в рейтингу третіх команд в групах одразу дві збірні — Фінляндію і когось з групи E чи групи F.

Національна збірна потрапила у скрутне становище після програшу Австрії 0:1 в заключному матчі групового етапу. Україна посіла в групі третє місце і набрала три очки в трьох матчах.

22 червня Хорватія виграла в Шотландії 3:1, а Чехія поступилася Англії 0:1. Хорватія не лише вийшла в плей-офф, але й зробила це з другого місця. Чехія у паралельному матчі з мінімальним рахунком поступилася Англії, але також потрапила в 1/8 фіналу.