Лучший снайпер ВСУ мечтает уничтожить Путина

Лучший снайпер ВСУ с позывным Курт. Фото: «Думская»

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Ракурс

Лучший снайпер Вооруженных сил Украины по прозвищу Курт мечтает ликвидировать президента РФ Владимира Путина.

32-летний уроженец Центральной Украины, который служит в отдельном разведывательном батальоне Сухопутных войск, вступил в ряды армии после начала агрессии России на Донбассе. Чтобы подтянуть стрелковые умения он посещал коммерческие курсы снайпинга, а совсем недавно ликвидировал врага на расстоянии 2 тыс. 161 м — это рекорд для Украины и третий результат в мире. «Курт» вооружен одной из лучших винтовок Barrett М107А1 калибра 12,7 мм с прицельной дальностью в 1800 м. Об этом говорится в интервью изданию «Думская».

Понимаете, мой дом в 200 км от линии фронта. Как я мог остаться в стороне? Я не хочу, чтобы это пришло ко мне домой… Я хочу жить в Украине! — рассказал военный.

Снайпер также пояснил, что уничтожение оккупантов на Донбассе не считают убийством, поскольку они защищают свою страну и ликвидируют угрозу.

Также военный рассказал об отличиях работы боевиков и российских снайперов на фронте. По его словам, боевики обычно вооружены снайперскими винтовками СВД, а кадровые российские военные пользуются «Бареттами» или «Сумраками». Против российских снайперов бойцы ООС используют антиснайперские устройства, которые позволяют выявлять оккупантов. «Курт» убеждает, что бойцы ВСУ «научили их бояться», поэтому армия России считает украинцев сильным врагом.

Напишите, если можно, что я хотел бы уничтожить того, кто все это начал, человека, из-за которого в Украине идет война и гибнут мирные и военные. Мой враг номер один — Путин, — подчеркнул снайпер.



Напомним, 32-летнего гражданина Чехии Мартина Кантора, который был снайпером так называемой ЛНР, приговорили к 20 годам заключения. Соответствующее решение принял городской суд Праги.

Источник: «Думская»