Найкращий снайпер ЗСУ мріє знищити Путіна

Найкращий снайпер ЗСУ з позивним Курт. Фото: «Думська»

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Найкращий снайпер Збройних сил України на прізвисько Курт мріє ліквідувати президента РФ Володимира Путіна.

32-річний уродженець Центральної України, який служить в окремому розвідувальному батальйоні Сухопутних військ, вступив до лав армії після початку агресії Росії на Донбасі. Щоб підтягнути стрілкові вміння він відвідував комерційні курси снайпінгу, а зовсім нещодавно ліквідував ворога на відстані 2 тис. 161 м — це рекорд для України та третій результат у світі. «Курт» озброєний однією з найкращих гвинтівок Barrett М107A1 калібру 12,7 мм з прицільною дальністю у 1800 м. Про це йдеться в інтерв’ю виданню «Думская».

Розумієте, мій дім за 200 км від лінії фронту. Як я міг залишитися осторонь? Я не хочу, щоб це прийшло до мене додому… Я хочу жити в Україні! — розповів військовий.

Снайпер також пояснив, що знищення окупантів на Донбасі не вважають вбивством, оскільки вони захищають свою країну і ліквідовують загрозу.

Також військовий розповів про відмінності роботи бойовиків та російських снайперів на фронті. За його словами, бойовики зазвичай озброєні снайперськими гвинтівками СВД, а кадрові російські військові користуються «Бареттами» або «Сумраками». Проти російських снайперів бійці ООС використовують антиснайперські пристрої, які дозволяють виявляти окупантів. «Курт» переконує, що бійці ЗСУ «навчили їх боятися», тому армія Росії вважає українців сильним ворогом.

Напишіть, якщо можна, що я хотів би знищити того, хто все це почав, людину, через яку в Україні йде війна і гинуть мирні та військові. Мій ворог номер один — Путін, — наголосив снайпер.



Нагадаємо, 32-річного громадянина Чехії Мартіна Кантора, який був снайпером так званої ЛНР, засудили до 20 років ув’язнення. Відповідне рішення ухвалив Міський суд Праги.

Джерело: «Думська»