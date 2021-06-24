Священник облил кислотой семерых митрополитов в Греции. Фото: delo.ua

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Священник облил кислотой семерых митрополитов во время церковного суда в Греции.

Инцидент произошел 23 июня в монастыре Петраки в Афинах, где заседает Синод Элладской Православной церкви. Митрополитов госпитализировали с небольшими ожогами после нападения 37-летнего священника. Пострадал один из правоохранителей, который защищал митрополитов. Об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Ситуация сложная, но мы верим, что с помощью наших врачей трудности можно будет преодолеть. Нужно терпение и спокойствие, — отметил глава Элладской Православной церкви архиепископ Иероним II и добавил, что худшего сценария удалось избежать.

Полиция уже задержала нападавшего, а суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. По информации британского издания The Guardian, церковный суд планировал лишить этого священника сана за хранение наркотиков. Два года назад у него нашли под рясой около 1,8 грамма кокаина. Тогда он заявлял, что хранил порошок «для личного пользования».

Напомним, во Львовской области 47-летний священник торговал незаконным оружием и боеприпасами, а склад обустроил в церкви. Злоумышленник покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное, а сам товар переправлял покупателям по почте. В интернете он работал открыто, предоставлял консультации и пытался сохранить анонимность.

Источники: АМНА, The Guardian