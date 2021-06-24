Священник облив кислотою сімох митрополитів у Греції. Фото: delo.ua

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Священник облив кислотою сімох митрополитів під час церковного суду в Греції.

Інцидент стався 23 червня в монастирі Петракі в Афінах, де засідає Синод Елладської православної церкви. Митрополитів госпіталізували з невеликими опіками після нападу 37-річного священника. Постраждав один із правоохоронців, який захищав митрополитів. Про це повідомляє афінське агентство новин АМНА.

Ситуація складна, але ми віримо, що за допомогою наших лікарів труднощі можна буде подолати. Потрібне терпіння і спокій, — відзначив очільник Елладської православної церкви архієпископ Ієронім ІІ і додав, що найгіршого сценарію вдалося уникнути.

Поліція вже затримала нападника, а суд обрав йому запобіжний захід у виді арешту. За інформацією британського видання The Guardian, церковний суд планував позбавити цього священника сану за зберігання наркотиків. Два роки тому у нього знайшли під рясою близько 1,8 грами кокаїну. Тоді він заявляв, що зберігав порошок «для особистого користування».

Нагадаємо, у Львівській області 47-річний священик торгував незаконною зброєю та боєприпасами, а склад облаштував у церкві. Зловмисник купував травматичну та газову зброю, переробляв її під вогнепальну, а сам товар переправляв покупцям поштою. В інтернеті він працював відкрито, надавав консультації й намагався зберегти анонімність.

Джерела: АМНА, The Guardian