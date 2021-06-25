Саммит ЕС с Путиным забраковали страны Европы. Фото: РБК

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Саммит Европейского Союза (ЕС) с российским президентом Владимиром Путиным не поддержали лидеры стран Евросоюза.

Они выступили против предложения Германии и Франции об общении с лидером страны-агрессора. Об этом сообщает DW.

Лидеры ФРГ и Франции предлагали искать диалог с Россией на уровне лидеров государств, ведь это, по их мнению, — единственный вариант решения конфликтов. Обосновали эту идею «ответственностью» перед Украиной и Беларусью.

Такая идея не понравилась ряду глав государств ЕС. Так, премьер Эстонии Кая Каллас считает, что предложение Берлина и Парижа стало для нее неожиданностью, причем не из приятных. Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что возобновление диалога с РФ возможно после прекращения российской агрессии. В Латвии считают, что Кремль понимает только политику силы.

Идею саммита с Россией поддержал только канцлер Австрии Себастьян Курц. По его мнению, Евросоюз географически расположен ближе к России, и поэтому не может просто «смотреть, как США и РФ ведут диалог».

И многие темы, например Украина или другие, касающиеся нас больше, чем США, — добавил канцлер Австрии.

Вместе с тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал идею восстановления саммитов с Россией до того, как будет какой-то прогресс со стороны РФ. По его мнению, такой шаг подорвет эффективность санкций и будет стимулом для Путина не имплементировать минские соглашения.

Напомним, ранее мы сообщали, что официальный Киев прокомментировал приглашение Владимира Путина на саммит ЕС и последние заявления лидеров ФРГ и Франции.

Источник: DW