Саміт ЄС із Путіним забракували країни Європи. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n156590-samit-ies-iz-putinym-zabrakuvaly-krayiny-ievropy.html

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Саміт Європейського Союзу (ЄС) із російським президентом Володимиром Путіним не підтримали лідери країн Євросоюзу.

Вони виступили проти пропозиції Німеччини та Франції спілкування із лідером країни-агресора. Про це повідомляє DW.

Лідери Німеччини та Франції пропонували шукати діалог із Росією на рівні лідерів, адже це, на їхню думку, — єдиний варіант розв’язання конфліктів. Обґрунтували цю ідею «відповідальністю» перед Україною та Білоруссю.

Така ідея не сподобалася низці лідерів держав ЄС. Так, прем'єр Естонії Кая Каллас вважає, що пропозиція Берліна й Парижа стала для неї несподіванкою, причому не з приємних. Голова уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив, що відновлення діалогу з РФ можливе після припинення російської агресії. У Латвії вважають, що Кремль розуміє лише політику сили.

Ідею саміту з Росією підтримав лише канцлер Австрії Себастіан Курц. На його думку, Євросоюз, який географічно розташований ближче до Росії, не може просто «дивитися, як США й РФ ведуть діалог».

І багато тем, наприклад Україна чи інші, стосуються нас більше, ніж США, — додав канцлер Австрії.



Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував ідею відновлення самітів з Росією до того, як буде прогрес з боку РФ. На його думку, такий крок підірве ефективність санкцій і буде стимулом для Путіна не імплементувати мінські угоди.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що офіційний Київ прокоментував запрошення Володимира Путіна на саміт ЄС і останні заяви лідерів ФРН та Франції.



Джерело: DW