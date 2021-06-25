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Дмитрий Разумков, фото «Укринформ»
Подоляка не читаю — Разумков рассказал, собирается ли в отставкуhttps://racurs.ua/n156594-podolyaka-ne-chitau-razumkov-rasskazal-sobiraetsya-li-v-otstavku.htmlРакурс
Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады, в настоящее время не планирует уходить в отставку.
Об этом он заявил во время пресс-конференции сегодня, 25 июня.
Я не собираюсь в отставку. И не распространял такие слухи. Мне нравится моя работа, и я надеюсь, что делаю ее эффективно. И я буду ее выполнять до тех пор, пока мне ее доверяет украинский народ, — заявил спикер парламента.
Так Разумков прокомментировал заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, который утверждает, что Разумков собирается в отставку и сам распространяет соответствующую информацию.
Я не читаю Подоляка, — добавил Разумков.
По словам Разумкова, у него нормальные рабочие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленский и подчиненными Зеленского в Офисе президента.
Отправить меня в отставку может Верховная Рада, там есть такая специальная процедура, — отметил Разумков.
Он пообещал, что будет придерживаться регламента в случае появления такой инициативы от народных депутатов, но пока таких инициатив не поступало.
Напомним, Разумков недавно прокомментировал возможность роспуска Верховной Рады.
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