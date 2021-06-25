Дмитрий Разумков, фото «Укринформ»

https://racurs.ua/n156594-podolyaka-ne-chitau-razumkov-rasskazal-sobiraetsya-li-v-otstavku.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады, в настоящее время не планирует уходить в отставку.

Об этом он заявил во время пресс-конференции сегодня, 25 июня.

Я не собираюсь в отставку. И не распространял такие слухи. Мне нравится моя работа, и я надеюсь, что делаю ее эффективно. И я буду ее выполнять до тех пор, пока мне ее доверяет украинский народ, — заявил спикер парламента.

Так Разумков прокомментировал заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, который утверждает, что Разумков собирается в отставку и сам распространяет соответствующую информацию.

Я не читаю Подоляка, — добавил Разумков.

По словам Разумкова, у него нормальные рабочие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленский и подчиненными Зеленского в Офисе президента.

Отправить меня в отставку может Верховная Рада, там есть такая специальная процедура, — отметил Разумков.



Он пообещал, что будет придерживаться регламента в случае появления такой инициативы от народных депутатов, но пока таких инициатив не поступало.

Напомним, Разумков недавно прокомментировал возможность роспуска Верховной Рады.