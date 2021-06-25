Дмитро Разумков, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n156594-podolyaka-ne-chytau-razumkov-rozpoviv-chy-zbyraietsya-u-vidstavku.html

Ракурс

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, наразі не планує йти у відставку.

Про це він заявив під час прес-конференції сьогодні, 25 червня.

Я не збираюся у відставку. І не поширював такі чутки. Мені подобається моя робота, і я сподіваюся, що роблю її ефективно. І я буду її виконувати до того часу, поки мені її довіряє український народ, — заявив спікер парламенту.

Так Разумков прокоментував заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, який стверджує, що Разумков збирається у відставку і сам поширює відповідну інформацію.

Я не читаю Подоляка, — додав Разумков.

За словами Разумкова, у нього нормальні робочі стосунки із президентом України Володимиром Зеленський та підлеглими Зеленського в Офісі президента.

Відправити мене у відставку може Верховна Рада, там є така спеціальна процедура, — наголосив Разумков.



Він пообіцяв, що дотримуватиметься регламенту в разі появи такої ініціативи від народних депутатів, але поки таких ініціатив не надходило.

Нагадаємо, Разумков нещодавно прокоментував можливість розпуску Верховної Ради.