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Ракурс
Дмитро Разумков, фото: «Укрінформ»

Подоляка не читаю — Разумков розповів, чи збирається у відставку

25 чер 2021, 11:13
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Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, наразі не планує йти у відставку.

Про це він заявив під час прес-конференції сьогодні, 25 червня.

Я не збираюся у відставку. І не поширював такі чутки. Мені подобається моя робота, і я сподіваюся, що роблю її ефективно. І я буду її виконувати до того часу, поки мені її довіряє український народ, — заявив спікер парламенту.

Так Разумков прокоментував заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, який стверджує, що Разумков збирається у відставку і сам поширює відповідну інформацію.

Я не читаю Подоляка, — додав Разумков.

За словами Разумкова, у нього нормальні робочі стосунки із президентом України Володимиром Зеленський та підлеглими Зеленського в Офісі президента.

Відправити мене у відставку може Верховна Рада, там є така спеціальна процедура, — наголосив Разумков.


Він пообіцяв, що дотримуватиметься регламенту в разі появи такої ініціативи від народних депутатів, але поки таких ініціатив не надходило.

Нагадаємо, Разумков нещодавно прокоментував можливість розпуску Верховної Ради.

Джерело: Ракурс


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